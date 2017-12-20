Роботы будут смотреть детское порно вместо полицейских

Британские полицейские озабочены тем, что им приходится смотреть порно с подростками.

Лондонские правоохранители возьмут на вооружение искусственный интеллект для поиска детского порно. Это поможет уберечь сотрудников полиции от моральных травм, сообщает The Telegraph.

По словам главы Цифровой и электронной судебно-медицинской экспертизы Марка Стокса, полиция уже использовала новые технологии для автоматического обнаружения запрещённых материалов на различных носителях. Например, специальное ПО может найти на компьютере или телефоне подозреваемого данные о наркотиках, оружии и деньгах, однако система пока наотрез отказывается воспринимать порнографию.

По словам представителей Скотленд-Ярда, поиск детского порно является большой проблемой для полицейских, так как лицезрение подобного контента наносит моральные травмы. В прошлом году полиция изучила порядка 53 тысяч различных устройств подозреваемых, в части из них было найдено порно с несовершеннолетними.

"Чтобы ИИ мог обнаруживать порно, нужно научить его искать, а для этого может потребоваться 2–3 года", — полагает Марк Стокс. Видимо, до этого времени лондонским полицейским придётся справляться со своими душевными страданиями.