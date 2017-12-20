iPhone 5S станет экспонатом в музее академии кинематографии

Режиссёр Шон Бейкер сохранит память об iPhone, на который снимал фильм "Мандарин".

Академия кинематографических искусств и наук строит собственный музей и выбирает экспонаты для выставки. Одним из них будет iPhone 5S, на который был снят фильм Шона Бейкера "Мандарин".

Это была первая постановка, полностью снятая на iPhone. Устройство, на которое её записывали, будет в музее по желанию режиссёра. Бейкер анонсировал появление iPhone в музее на официальном YouTube-канале академии.

Кроме iPhone 5S в выставочном секторе музея будут и другие устройства, на которые ранее снимали фильмы. Точно известно, что там будут камеры, снимавшие "Волшебника страны Оз" и "Чужого". Предположительно, музей откроется в 2018 году.