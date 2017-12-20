Основатель Litecoin продал все монеты

Программист Чарли Ли перестал пользоваться собственной криптовалютой, но не бросит её разработку.

Китайский разработчик Чарли Ли продал всю свою валюту в Litecoin. Об этом сообщил он сам в Reddit.

Причиной стали обвинения в том, что Ли полностью контролирует курс лайткоина и повышает его для собственной выгоды. Пост в Reddit — ответ на критику в "Твиттере" после каждого поста об успехах или неудачах лайткоина.

Однако программист подчеркнул, что не бросает проект. По его словам, если лайткоин добьётся успеха, он всё равно будет вознаграждён множеством других способов. Поэтому Ли считает, что лучший способ следить за ростом собственной криптовалюты — со стороны.

Напомним, на прошлой неделе курс лайткоина повысился в три раза и достиг отметки в 330 тысяч долларов. Это значит, что он превзошёл биткоин по скорости роста.