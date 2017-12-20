LG будет производить продукты с искусственным интеллектом под брендом ThinQ

Так компания обозначит технику с ИИ и поможет покупателям ориентироваться в ассортименте.

LG представила суббренд ThinQ, под которым будет выходить вся бытовая техника с искусственным интеллектом. Об этом сообщила компания на официальном сайте.

Первые продукты LG ThinQ корпорация представит на ежегодной Международной выставке потребительской электроники (CES) 2018 в Лос-Анджелесе с 9 по 12 января. Соответственно, в продажу они поступят не раньше 2018 года.

На CES 2017 компания представила суббренд DeepThinQ, также предназначенный для электроники с искусственным интеллектом. В июне компания открыла лабораторию в Сеуле (Южная Корея) для разработки ИИ.

LG считает, что за этой технологией — будущее электроники, поэтому делает на неё ставку. Компания хочет сделать продукты с искусственным интеллектом более узнаваемыми, поэтому она создала для них отдельную брендовую марку.