Xiaomi представит Redmi 5 Plus вместо Redmi Note 5

Смартфон получит те же характеристики, что и Redmi 5, и будет отличаться только бОльшим размером экрана.

Xiaomi выпустит смартфон Redmi 5 Plus, а не Redmi Note 5. Об этом сообщается на официальном форуме производителя.

По информации источника, девайс получит тот же дизайн и те же характеристики, что и модель Redmi 5. Единственным его отличием будет больший размер экрана. Гаджет получит процессор Snapdragon 625 и будет выпущен в двух вариантах: 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища.

Первое время смартфон будет доступен только в Китае и будет стоить 150 и 195 долларов соответственно. Дата презентации неизвестна.