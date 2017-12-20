Криптовалютная пирамида Мавроди рухнула

Криптовалюта Mavro, созданная "отцом финансовых пирамид", прекратила существование менее чем за год. И он уже создаёт новую.

Известный предприниматель Сергей Мавроди, запустивший в январе этого года криптовалюту Mavro, объявил о её крахе. Вместо Mavro появится новая криптовалюта на базе эфириума, сообщается в "твиттере" проекта.

sorry — Сергей Мавроди (@Sergey_Mavrody) 18 декабря 2017 г.

"Извините", — так прокомментировал новость о крахе проекта Мавроди. Также предприниматель сообщил, чтобы поклонники Mavro перестали покупать эту валюту и стали экстренно от неё избавляться. Mavro, стоившую на старте $1, предлагают "сливать" за $0,5.

Мавроди объявил, что 29 декабря собирается заменить валюту "новым Mavro" на базе популярной криптовалюты эфириум. Это будет платёжная платформа для бизнеса и обывателей, "на 100% прозрачная и безопасная". Предприниматель заявил, что её надёжность обусловлена блокчейном.

Криптовалюта Mavro от известного создателя финансовых пирамид МММ Сергея Мавроди была запущена 1 января 2017 года. На момент создания Mavro оценивалась в $1, в неё вложилось более 30 тысяч человек.