В России покупают на Новый год смартфоны, косметику и конструкторы

Специалисты "Яндекса" узнали, какие подарки готовят своим близким наши соотечественники.

Аналитики "Яндекса. Маркет" и "Яндекса. Касса" выяснили, что покупают россияне в Интернете в преддверии новогодних праздников. Самыми популярными продуктами стали мобильные телефоны, конструкторы и косметика.

Специалисты готовили отчёт, сравнивая покупки пользователей сервиса за вторую неделю декабря и октября. Отмечается, что в октябре начинается рост предновогодних покупок. Было подсчитано, что в декабре россияне переходят на сайты продавцов на 35% чаще, чем за весь 2017 год.

Самой популярной категорией товаров стали смартфоны. Интересно, что россияне чаще всего приобретали телефон Xiaomi Redmi 4X, а прошлогодний лидер iPhone 7 оказался на восьмой строчке топа.

В категории "Косметика" больше всего интересовались духами Dolce & Gabbana 3 L'Imperatrice, а в разделе "Конструкторы" — полицейским участком LEGO. Интересно, что в прошлом году топ был немного другой — тогда в него попали фитнес-браслеты и умные часы.

Также "Яндекс. Касса" выяснил, что в предновогодний период на 21% выросло число платежей, совершённых через сервис. Перед главным праздником года россияне тратят существенно больше — примерно на 20%.