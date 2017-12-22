Instagram разрешила делиться трансляциями через сообщения

Теперь скинуть друзьям ссылку на прямую трансляцию можно непосредственно во время "лайва".

Соцсеть "Инстаграм" добавила функцию обмена трансляциями через личные сообщения. Прямую трансляцию можно выбрать и отправить одному или нескольким друзьям в "директ".

Теперь во время проведения трансляции можно нажать на значок "директа", выбрать получателя и отправить "лайв" сообщением. При этом не придётся выходить из трансляции или ставить её на паузу. Также появилась возможность ограничить круг зрителей до своих фолловеров, запретив просматривать трансляцию посторонним пользователям.

Это не первое крупное обновление популярного фотосервиса за последнее время. Недавно соцсеть разрешила сохранять "истории" в профиле пользователя, а затем появилась возможность подписаться на хештеги.