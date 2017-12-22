В приложении YouTube для iOS появятся вертикальные видео

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В приложении YouTube для iOS появятся вертикальные видео

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Фото: © flickr.com/freestocks.org

Популярный формат видеороликов будет корректно отображаться на дисплеях айфонов.

Приложение YouTube для iOS будет поддерживать корректное воспроизведение видео, снятых вертикально. В скором будущем каждое подобное видео будет адаптивно отображаться на дисплее, сообщает Slashgear.

На настоящий момент вертикальные ролики на YouTube заполнятся по краям чёрным фоном. В скором времени с внедрением функции автоматической подгонки такие видео будут адаптивно заполнять всё пространство экрана. Это будет удобно при просмотре роликов на смартфоне в вертикальной ориентации.

Слухи о внедрении такой возможности ходили ещё в июне. Когда точно появится поддержка вертикально ориентированных роликов, пока неизвестно. Однако среди пользователей Сетей запись вертикального видео, несмотря на свою популярность, считается моветоном.

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