В приложении YouTube для iOS появятся вертикальные видео

Приложение YouTube для iOS будет поддерживать корректное воспроизведение видео, снятых вертикально. В скором будущем каждое подобное видео будет адаптивно отображаться на дисплее, сообщает Slashgear.
Bye bye, black bars.— Team YouTube (@TeamYouTube) 19 декабря 2017 г.
Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G
На настоящий момент вертикальные ролики на YouTube заполнятся по краям чёрным фоном. В скором времени с внедрением функции автоматической подгонки такие видео будут адаптивно заполнять всё пространство экрана. Это будет удобно при просмотре роликов на смартфоне в вертикальной ориентации.
Слухи о внедрении такой возможности ходили ещё в июне. Когда точно появится поддержка вертикально ориентированных роликов, пока неизвестно. Однако среди пользователей Сетей запись вертикального видео, несмотря на свою популярность, считается моветоном.
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