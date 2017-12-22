В приложении YouTube для iOS появятся вертикальные видео

Популярный формат видеороликов будет корректно отображаться на дисплеях айфонов.

Приложение YouTube для iOS будет поддерживать корректное воспроизведение видео, снятых вертикально. В скором будущем каждое подобное видео будет адаптивно отображаться на дисплее, сообщает Slashgear.

Bye bye, black bars.



Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G — Team YouTube (@TeamYouTube) 19 декабря 2017 г.

На настоящий момент вертикальные ролики на YouTube заполнятся по краям чёрным фоном. В скором времени с внедрением функции автоматической подгонки такие видео будут адаптивно заполнять всё пространство экрана. Это будет удобно при просмотре роликов на смартфоне в вертикальной ориентации.

Слухи о внедрении такой возможности ходили ещё в июне. Когда точно появится поддержка вертикально ориентированных роликов, пока неизвестно. Однако среди пользователей Сетей запись вертикального видео, несмотря на свою популярность, считается моветоном.