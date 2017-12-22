Билл Гейтс отправил случайной девушке огромного плюшевого кота

Самому богатому человеку на планете случайно выпал адрес любительницы кошек Виет, которой он отправил несколько подарков.

Миллиардер Билл Гейтс подарил девушке из Интернета огромного плюшевого кота в рамках акции Secret Santa от Reddit. Гейтс уже не первый раз участвует в подобной акции, но в этот раз, считают журналисты Mashable, он превзошёл самого себя.

Bill Gates’s secret santa gift this year has me SCREAMING. He knows what’s up #pusheen pic.twitter.com/YGL3e0u77t — Victoria Caña (@victoriacana) 21 декабря 2017 г.

Для участия в акции Secret Santa нужно зарегистрироваться на сайте Reddit Gifts, оставить описание о себе и получить имя пользователя, которого нужно одарить каким-нибудь новогодним подарком. Другой случайный пользователь получает твоё имя: таким образом, все участники акции дарят и получают подарки. В акции традиционно участвует основатель Microsoft Билл Гейтс, и в этот раз ему попала анкета девушки по фамилии Виет.

Гейтс изучил её анкету и выяснил, что Виет — заядлая кошатница, а ещё помогает трём приютам для бездомных животных. Каково же было удивление девушки, когда одним утром в её дверь внесли огромную коробку от Билла Гейтса. В ней лежал огромный плюшевый кот Pusheen, несколько подарочных футболок и чеки для пожертвования кошачьим приютам. Чтобы доказать причастность к подарку, Гейтс приложил своё фото с плюшевой игрушкой.

"Когда я открыла посылку, то подумала: "Странно, кто-то настолько фанатеет от Билла Гейтса, что прислал мне его фото", — рассказала Виет. Девушка поверила, что посылку прислал лично миллиардер после того, как увидела его фамилию и подпись на банковских чеках. "Я одновременно смеялась и рыдала", — призналась кошатница.