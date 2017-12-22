Искусственный интеллект научили разбираться в фотоискусстве

Система NIMA обучена искать плохие фотографии и удалять их, а хорошим снимкам выставлять высокие баллы.

Google научила нейросеть оценивать качество и эстетическую ценность фотографий. Искусственный интеллект Neural Image Assessment (NIMA) умеет классифицировать снимки и выставлять им оценки, сообщает Engadget.

Система NIMA научилась определять, насколько качественно были сделаны снимки с точки зрения стандартов фотографии. Нейросеть обучена анализировать гистограмму снимка, композицию, наличие шумов и соблюдение правила золотого сечения. По итогам проверки NIMA выставляет фотографиям оценку и выбирает лучшие с её точки зрения.

Чтобы научить нейросеть разбираться в фотографиях, системе "скормили" эталонные фотографии с конкурсов и откровенно неудавшиеся снимки. NIMA запомнила объективные особенности хороших фото и на основе этих знаний научилась оценивать изображения.

В будущем технологию можно использовать в фотоприложениях Google для классификации фотографий. Например, система сможет автоматически удалять откровенно неудавшиеся снимки и экономить время пользователя.