Робот-диджей впервые сыграл перед зрителями

Машина качественно выполнила свои функции, но диджей без эмоций понравился далеко не всем.

В пражском клубе "Карловы-лазне" впервые выступил робот-диджей. Машина под псевдонимом KUKA включала треки и "общалась" со зрителями, сообщает Reuters.

Робота KUKA "приняли" на работу недавно, последние три недели он каждую ночь выступает с часовым диджей-сетом. Машина имеет механизированную руку, с помощью которой может переключать и сводить треки. Специальное программное обеспечение позволяет KUKA самостоятельно выбирать композиции и даже "скретчить".

По словам организаторов вечеринок, посетители клуба с огромным интересом восприняли нового диджея. Однако некоторые из гостей, хотя и были удивлены, не очень лестно отозвались о навыках KUKA. "Робот не может почувствовать ритм танцпола, он не понимает человеческих эмоций", — рассказала о своих впечатлениях Марсия Лопез, 24-летняя путешественница из Мексики.

Пока KUKA действительно довольно неэмоционален. Разработчики научили робота управлять подсветкой и махать роботизированной рукой, когда он не занят сведением треков. Однако отдыхающим нужно от диджея большее проявление эмоций.