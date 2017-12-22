Эдвард Сноуден выпустил приложение, превращающее телефон в шпионский гаджет

Программа Haven выполняет роль сторожевой собаки, защищающей личные вещи и данные хозяина.

Freedom of the Press Foundation, основанный Эдвардом Сноуденом, выпустил защитное приложение Haven. Программа превращает любой Android-смартфон в устройство для предотвращения слежки, сообщает Wired.

Haven использует камеру, микрофон и даже акселерометры телефона для отслеживания любой активности, происходящей возле аппарата. Приложение нужно активировать перед тем, как оставлять смартфон вне своего поля зрения. Девайс, управляемый Haven, будет записывать происходящее вокруг и поднимать тревогу, если аппарат возьмёт в руки неизвестный. Если злоумышленник похитит смартфон, то он будет записывать происходящее с основной и фронтальной камер и отправлять информацию хозяину.

Журналисты Wired связались с Эдвардом Сноуденом по защищённому каналу и расспросили его про Haven. "Представьте, что у вас есть сторожевая собака, которую вы можете оставить охранять свои вещи", — рассказал Сноуден изданию. По словам известного разоблачителя, главная идея приложения заключается в создании безопасной зоны в любой точки планеты — в номере отеля, за столиком в ресторане или в неизвестной квартире.

Сноуден считает, что программа будет полезна для журналистов, работающими с информаторами или тайными источниками. Например, смартфон с запущенной программой можно оставлять в гостиничном номере рядом с ноутбуком и девайс будет следить, чтобы никто не зашёл и не подсмотрел важную информацию.

Сноуден заявил, что хоть приложение и ведёт постоянную слежку, Haven можно доверять. Все полученные программой данные шифруются, их передача происходит только по защищённому каналу через Tor. Бывший специалист АНБ рассказал, что уже использовал программу для своей работы. На данный момент в магазине Google Play доступна бета-версия Haven, о возможном релизе приложения для iOS не сообщается.