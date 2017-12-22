В браузере Opera появилась защита от вирусов-майнеров

Специальный блокировщик вырезает потенциально опасную рекламу на подозрительных сайтах.

Компания Opera выпустила бета-версию своего браузера под номером 50.0.2762.42. Среди прочих нововведений в программу добавили защиту от вирусов-майнеров, сообщается в блоге проекта.

В настройках браузера можно включить функцию NoCoin, которая отвечает за блокировку подозрительной рекламы в Интернете. Тем самым в Opera снижается вероятность установки на компьютер вредоносных программ-майнеров. По словам представителя Opera, NoCoin защищает от файлов вирусов-майнеров по принципу блокировки рекламы.

Распространение вирусов-майнеров стало возможным через JavaScript на подозрительных сайтах. Если пользователь кликнет на такой баннер, то на его компьютере установится вирус, который будет добывать криптовалюту с помощью мощностей устройства. Тем самым компьютер начинает сильно виснуть, перегреваться, а ресурс его работы стремительно снижается. Недавно стало известно, что хакеры начали добывать криптовалюту через смартфоны жертв.