Тим Кук будет бороться с Илоном Маском за кобальт

Из-за повышенного интереса к электрокарам стоимость редкого металла сильно увеличилась.

Apple ищет поставщика, способного обеспечить компанию огромной партией кобальта в течение нескольких лет. Купертиновцы будут бороться за металл с другой американской корпорацией — Tesla, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По словам инсайдера, Apple заинтересована заключить контракты на покупку нескольких тысяч тонн кобальта, договор может быть рассчитан на пять и более лет. Поиски не случайны — по прогнозам аналитиков, стоимость этого металла будет неуклонно расти. Купертиновцы же крайне заинтересованы в материале, так как без него невозможен выпуск аккумуляторов для гаджетов.

По данным Bloomberg, с сентября 2016 года цена за тонну кобальта взлетела с $ 20 000 до $ 80 000. Это обусловлено резко увеличившимся спросом на электромобили, особенно Tesla. Эксперты полагают, что мешать заключить контракт на поставку будет как минимум компания Илона Маска, которая также ищет поставщиков.

Кроме того, из-за нестабильной социально-экономической ситуации в Демократической республике Конго, которая поставляет две три всего кобальта в мире, стоимость этого материала предсказать крайне сложно.