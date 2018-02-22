Что случилось с Facebook и Instagram? 5 версий сбоя

Лайф разбирается, почему в России и других странах почти синхронно перестали работать "Фейсбук", "Инстаграм" и WhatsApp.

Сегодня после полудня российские пользователи самой популярной соцсети в мире заметили неполадки в её работе. Вместе с ней перестали функционировать сервис "Инстаграм" и мессенджер WhatsApp, базирующиеся на серверах "Фейсбука". Проблемы были не только у россиян: о сбоях соцсетей сообщили пользователи из Белоруссии, США, Восточной Европы и Австралии.

Лайф разбирается, по каким причинам барахлит "Фейсбук" и почему от сбоя в основном пострадали пользователи нашей страны.

Технические неполадки

Самой банальной причиной падения соцсетей может стать сбой со стороны серверов "Фейсбука". По крайней мере, на это указывают ошибки, с которыми чаще всего сталкиваются пользователи сервисов. Посетители "Фейсбука" и "Инстаграма" рапортуют в соцсетях, что браузер выдаёт сообщения 5xx Server Error или 500 Internal Server Error — типичные ошибки при неполадках на серверах.

Блокировка соцсетей в России

Совсем недавно в прессе всерьёз обсуждали возможное отключение некоторых соцсетей на территории России. Под угрозой оказались YouTube и "Инстаграм", в которых был размещён контент, касающийся личной жизни олигарха Дерипаски. В итоге посты удалили, а опасность блокировки западные сервисы вроде бы миновала. Поэтому эта версия выглядит не слишком правдоподобно. Тем более что РКН всегда официально сообщает о блокировках.

Падение из-за увеличения трафика

Сбой в работе также мог быть вызван увеличением количества посещений сервисов. Это происходит, когда серверы физически неспособны обработать огромное количество запросов. Примерно по такой же схеме организовываются DDOS-атаки, в результате которых сетевая инфраструктура падает из-за рекордного количества обращений к серверу. Буквально в конце декабря мессенджер "Телеграм" работал с перебоями по причине как раз таки резкого роста трафика.

Повышенную популярность соцсетей и мессенджеров можно объяснить интересом пользователей Интернета к Олимпиаде, за которой многие привыкли следить в соцсетях.

Плановые работы

Иногда мелкие падения и сбои происходят запланированно — из-за технических работ на серверах. Например, время от времени хостерам необходимо обновить инфраструктуру или провести другие профилактические работы. В истории с "Фейсбуком" эта версия маловероятна, ведь компания имеет десятки дата-центров по всему миру и в таких случаях подстраховывается с помощью резервных серверов.

Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

Бонус: версия-шутка

Что бы там ни было с популярными соцсетями, к сбою точно непричастен глава Чечни Рамзан Кадыров, который официально заявил, что не имеет никакого отношения к неполадкам. В качестве бреда предположим, что определённые мотивы у Кадырова всё-таки были. В конце прошлого года "Фейсбук" удалил страницу политика из соцсети, объяснив это санкциями в отношении главы республики. Впрочем, чеченский лидер спокойно отреагировал на блокировку, назвав это мышиной вознёй.