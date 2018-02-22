Intel разработает 5G-процессоры для ноутбуков Microsoft, Dell, HP, и Lenovo

Компания заключила новый контракт с ведущими производителями ноутбуков по созданию чипов с новым видом сотовой связи.

Intel разрабатывает процессоры для ноутбуков с поддержкой сети сотовой связи 5G. Об этом сообщает the Verge. По информации издания, такие чипы получат Microsoft, Dell, HP, и Lenovo.

Также процессоры с поддержкой новой сети будут улавливать волны 2G, 3G, и LTE. Intel хочет выпустить универсальные чипы, которые смогут улавливать все имеющиеся виды сотовой связи.

Напомним, параметры частот 5G уже известны. Сеть будет включать в себя низкочастотный спектр на 600–700 Мгц, среднечастотный на 3,5 Ггц и высокочастотный на 50 Ггц.