Почему в России нельзя сдавать смартфоны по trade-in. На примере "Евросети"

Павел Городницкий — о том, как обнаглевшие продавцы гаджетов пытаются нажиться на ленивых клиентах.

На днях "Евросеть" презентовала собственную программу trade-in — прежде компания называла такую практику невыгодной для покупателей, но теперь, вероятно, решила, что терять уже нечего.

"Меняем на новое" — так звучит слоган "Евросети". Если углубиться в подробности акции, станет ясно, что с цинизмом у менеджеров "жёлтого" продавца всё в полнейшем порядке.

Как функционирует стандартный, правильный trade-in?

Человек приносит телефон, эксперт (продавец) оценивает его состояние, а затем предлагает конкретную сумму по заранее заявленному прайс-листу. Эти деньги можно (нужно) потратить на покупку нового смартфона.

Допустим, максимум за условный iPhone 8 Plus — 500 долларов. Чем хуже состояние, тем меньше компенсация. Зато неважно, где и когда куплен девайс, — значение имеют только внешний вид и нормальная работа всех функций.

Что такое trade-in от "Евросети"? О, это настоящий ад.

1. Телефон должен быть куплен строго в самой "Евросети". Взял в другом месте — свободен. Хорошо, что "Евросеть" ещё не привязывает к конкретной торговой точке, — уже за это нужно сказать большое спасибо щедрым топ-менеджерам, придумавшим условия акции.

2. Для того чтобы изначально получить возможность сдать смартфон по trade-in, нужно ещё при покупке переплатить 20% от стоимости гаджета. Цена, само собой, и так заметно выше, чем у других ретейлеров.

3. В течение шести месяцев смартфон можно сдать обратно и получить 70% от его стоимости. Но есть два нюанса. Во-первых, стоимость магазинная, а не та, которая получилась с учётом переплаты. Во-вторых, новый девайс вместо старого можно купить только в "Евросети". То есть при возврате устройства по trade-in покупателю достается сертификат, а не деньги.

4. После шести месяцев за смартфон вернут лишь 50% исходной стоимости. После года девайс оценят в ноль рублей — вернуть его по trade-in можно лишь в течение 12 месяцев.

Замечательные условия.

5. В "Евросети" уверяют, что состояние сдаваемого смартфона им безразлично, — это единственный плюс.

Чтобы понять, почему такой trade-in — чистой воды клоунада, нужны примеры. Два самых наглядных — ниже.

Предположим, человек купил iPhone X 256 Гбайт за 89 тысяч рублей (если что, эта же модель стоит 73–75 тысяч у "серых" продавцов, но ладно).

Чтобы получить шанс на trade-in, покупателю нужно заплатить 17 800 рублей. Итоговая стоимость смартфона — 106,8 тысячи рублей.

Идем дальше, Через восемь месяцев выйдет новый iPhone — сдать старый можно будет за 50% от цены, то есть за 44,5 тысячи рублей. Итоговый минус — больше 60 тысяч рублей.

Логичнее взять новый аппарат безо всяких trade-in, а после выхода следующей модели продать устаревшую на любой интернет-барахолке.

Но есть ещё один кейс, гораздо смешнее. Здесь речь пойдёт о Xiaomi.

Алгоритм просто шикарен:

1. Надо купить Xiaomi Redmi 4A за 9 тысяч рублей (на 30% дороже, чем на AliExpress).

2. Доплатить 1800 рублей за trade-in, то есть потратить в сумме 10 800 рублей.

3. Принести через семь месяцев.

4. Получить сертификат на 4500 рублей на новый смартфон в "Евросети".

Гениально!

Фактически, "Евросеть" издевается над клиентом три раза.

Сначала, когда покупатель жестоко переплачивает за потенциальный trade-in. Потом, когда телефон сдаётся обратно в "Евросеть" гораздо ниже рыночной стоимости. И, наконец, финальный этап — когда на руках оказывается сертификат, который можно обналичить только в самом магазине, где, к слову, цены уже давно далеки от привлекательных.

Единственный вариант не прогадать — сдать разбитый в мясо телефон. Тогда есть шансы, что для покупателя этот trade-in будет выгоднее, чем для "Евросети".

Но, опять же, приобретая смартфон, мы не знаем, разобьём ли его. Иногда даже самые неаккуратные люди способны годами ходить с целым стеклом, а иногда бережливые владельцы нечаянно роняют девайс и поднимают его с земли уже с трещинами на экране.

Тут не угадать, но нужно знать одно: связываться с trade-in от "Евросети" даже глупее, чем покупать расширенную гарантию или страховать смартфон.

Впрочем, у других российских продавцов с trade-in всё ненамного лучше, чем у "Евросети".

Ниже — пять стандартных болезней наших ретейлеров:

1. Позорно низкий потолок компенсации. Например, за iPhone 7 в идеальном состоянии в магазинах могут дать на 25–30% меньше, чем если просто продавать его с рук.

2. Придирчивая диагностика. Прайс будет стремительно падать после обнаружения любой микроцарапинки.

3. Смена условий прямо по ходу акции. Например, в прошлом году магазины Samsung сначала принимали старые Galaxy и iPhone, а потом резко отказались от собственных моделей и ограничили trade-in ассортиментом Apple. Солидный подход.

Кстати, выбор девайсов для trade-in очень лимитирован. Обычно сдавать можно только топовые, востребованные устройства.

4. Срыв дедлайнов. Диагностику все всегда обещают проводить за 5–10–15 минут, но регулярно бывает, что телефон нужно отдавать на несколько дней. Конечно же, на сайтах продавцов таких предупреждений нет.

5. Часто случается, что акция действует не во всех магазинах одной сети. Например, в точке около метро сдать телефон можно, а в торговом центре эта опция отсутствует — "нет мастера по диагностике".

Отсюда вывод: не верьте в российский trade-in — он ещё на стадии зарождения. Если нужно побыстрее продать телефон, чтобы взять свежую модель, есть два пути: либо выставить объявление с ценой, которая будет на 1500–2000 рублей меньше средней по рынку (клиенты набегут моментально), либо продать девайс другу, тоже предоставив хорошую скидку.

Оба варианта всё равно выгоднее, чем trade-in в России.