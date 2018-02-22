Основатель WhatsApp инвестировал $50 млн в любимый мессенджер Сноудена

О Signal стало известно после скандала с Эдвардом Сноуденом, который с помощью мессенджера передавал секретные документы журналистам.

Сооснователь WhatsApp Брайан Актон пожертвовал $50 млн криптомессенджеру Signal. Об этом компания Signal сообщила на своё сайте.

Представители защищённого мессенджера рассказали, что благодаря средствам Актона они запускают фонд Signal Foundation и теперь смогут рассказать о своём продукте как можно большему числу интернет-пользователей. По словам Signal, проблемы с финансами мешали им расширить штат программистов, чтобы улучшить продукт.

Основатель проекта Мокси Марлинспайк рассказал, что надеется вывести фонд на самоокупаемость, хотя пока не знает, как это сделать. Несмотря на то что в ближайшее время Signal будет существовать на деньги мецената, компания останется независимой.

Сооснователь WhatsApp Мокси Марлинспайк продал мессенджер "Фейсбуку" в 2014 году, а через три года сам покинул компанию. О приложении Signal заговорили в 2013 году, когда стало известно, что бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден пользовался им, чтобы передать данные журналистам. Сноуден не раз спорил с Павлом Дуровым в "Твиттере", ставя Signal в пример мессенджеру "Телеграм".