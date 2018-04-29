Siri найдёт и выучит трендовые слова в Интернете

Разработчики "яблочной" компании готовят нововведение, которое улучшит словарный запас голосового помощника.

Apple запатентовала технологию по определению трендовых слов голосовым помощником Siri. Об этом сообщает Digital Trends. ПО позволит ассистенту найти значение слова в Сети, после чего он начнёт реагировать на него соответствующим образом.

Так "яблочная" компания планирует усовершенствовать голосовой помощник и сократить его отставание в развитии от Amazon Alexa и Google Home. Siri увеличит словарный запас и, как следствие, сможет ответить на большее число вопросов пользователей. Например, он начнёт понимать, что такое криптовалюта.

Напомним, голосовой ассистент Apple считается самым слабым из всех. В недавнем исследовании Loup Ventures колонка HomePod, оснащённая им, набрала худший процент правильных ответов.

Apple серьёзно занялась совершенствованием Siri. Ранее сообщалось, что "яблочная" компания наймёт более ста инженеров для разработки ассистента. Недавно купертиновцы переманили главу отдела искусственного интеллекта Google Джона Джанандрею. Разработчик возглавил команду, задачей которой является улучшение голосового помощника Siri.