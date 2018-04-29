В Германии разрешили блокировать рекламу в Интернете

Крупнейший европейский издатель считает, что Adblock нарушает закон о конкуренции и Конституцию.

Верховный суд Германии отклонил иск медиаконцерна Axel Springer к фирме Eyeo, разработчику популярного блокировщика рекламы в Интернете Adblock. Истец хотел, чтобы блокировка рекламного контента была признана незаконной, передаёт Reuters.

Суд посчитал, что бизнес компании Eyeo является законным, причин для запрета блокировщика нет. Адвокаты Axel Springer заявляли, что блокировка рекламы в Интернете нарушает закон о конкуренции. Судья в ответ отметил, что компании могут обойти Adblock, воспользовавшись платной опцией, предоставляемой Eyeo.

Представители медиаконцерна остались недовольны решением и планируют обжаловать его в Конституционном суде. Ответчик, выигравший дело, в честь победы опубликовал в "Твиттере" праздничную GIF-картинку, намекая, что вопрос закрыт.