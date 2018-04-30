iPhone X — самый удобный смартфон на рынке. Это очень грустно

Павел Городницкий — о том, как гаджет с кучей недостатков остаётся недосягаемым для амбициозных, но глупых Android-конкурентов.

Так вышло, что iPhone X оказался у меня ещё в начале ноября, то есть почти полгода назад. Я переходил на "десятку" с большого, практичного и неубиваемого iPhone 7 Plus и поначалу не понимал, какого черта потратил сумасшедшие деньги (больше 80 тысяч рублей) на безрамочник от Apple.

Во-первых, только безнадёжный оптимист будет носить его без чехла — iPhone стеклянный, и каждое падение может стать фатальным. При этом любой, абсолютно любой чехол уничтожает всю концепцию безрамочности — дорогой гаджет защищён, но его замечательный дизайн спрятан под куском кожи или силикона.

Во-вторых, в комплект к телефону за тысячу с лишним евро положили адаптер, который заряжает "десятку" за три часа. Полнейший позор — все Android-флагманы уже научились подпитываться максимум за 90 минут. В-третьих, iPhone X не умеет отображать проценты аккумулятора — их надо смотреть в отдельном меню. Опять же — нонсенс. Большое спасибо гигантской "моноброви", из-за которой уровень зарядки понятен лишь приблизительно.

В-четвёртых, Apple поступила очень подло, зажав версию iPhone X на 128 Гбайт. 256 — бездонное пространство, но за такой вариант осенью просили почти 100 тысяч рублей. 64 гигабайта — в принципе, неплохо, но совсем не думать о свободной памяти не получится: иногда придётся что-то удалять. 128 Гбайт были бы золотой серединой, но Apple не оставила компромиссов. Типичный Тим Кук.

Пятая претензия — по поводу Face ID. Поначалу сканер iPhone X довольно нестабильно распознаёт лицо. Если лежишь на боку — сразу нет, на близком расстоянии от физиономии — вылетает ошибка, в темноте — через раз, под углом — два раза из трёх. В первые дни эту технологию хотелось просто вырубить — она только мешала, и я искренне скучал по TouchID.

В общем, называть iPhone X идеальным нельзя ни в коем случае. Но со временем я привык к чехлу (он спас уже раз десять, не меньше), Face ID адаптировался к моему лицу (обучаемая нейросеть — великая вещь), а зарядку я взял от айпада — этот кубик наполняет телефон энергией раза в 1,5–2 быстрее, чем комплектный адаптер.

Более того, я начал замечать преимущества — реактивный интерфейс, сочнейший экран с гигантским запасом яркости, очень достойную камеру и оглушительный внешний динамик. Да и батарея тоже не подводит, выдерживая полный световой день даже в яростном режиме.

Однако главных плюсов ровно два.

Первый — замечательные жесты, благодаря которым Apple избавилась от клавиши Home. Саму идею жестов в Купертино подрезали у Blackberry, но реализация потрясающая: мгновенно переключаясь между приложениями, я чувствую, как экономлю драгоценные секунды. Работать с телефона стало в разы комфортнее, чем с тем же iPhone 7 Plus, где надо было по сто раз за день тыкать в рудиментарную круглую кнопку.

Но круче всего в iPhone X то, насколько гениально в Apple просчитали идеальные размеры для смартфона. Им крайне удобно пользоваться одной рукой, несмотря на здоровенный 5,8-дюймовый экран. Вторая ладонь почти не включается — разумеется, с ней быстрее набирается текст, но в целом можно обойтись и без неё.

По сути, в Купертино подчеркнули всю суть безрамочных девайсов: минимальный размер корпуса при максимальной площади дисплея. Скорее всего, инженеры, дизайнеры и другие сотрудники Apple провели десятки часов, изучая человеческие ладони и подбирая оптимальные габариты для iPhone X. По крайней мере, когда выходили наушники EarPods, Тим Кук хвастался, что в компании мегатщательно подошли к исследованию всех форм человеческих ушей, чтобы сделать универсальный аксессуар. Та же история и с десятым айфоном — он вполне универсальный, потому что годится для любой ладони.

Впрочем, никаких ультратехнологичных или инновационных функций в iPhone X всё равно нет. Тем удивительнее, насколько безобразные смартфоны презентуют те, кто вроде как собирается расправиться с Apple и её главным продуктом.

Свидетели "моноброви"

Huawei, ASUS, а скоро и LG с One Plus — все они скопировали главную деталь экстерьера iPhone X, но сами не поняли, зачем это сделали.

Зато теперь их флагманы кажутся подделками — раз. Внизу под экраном всё равно осталась рамка — два. Размер смартфонов никаким образом не оптимизирован под типичную человеческую ладонь — три.

Получились вторичные кирпичи, которыми к тому же не слишком удобно пользоваться. Без Face ID (причина выреза в iPhone X), без толковых жестов, но с характеристиками, которыми, по идее, нужно гордиться. Вот только гордиться совершенно нечем, потому что думать надо не о пафосных цифрах на коробке, а о будущих владельцах.

В чём, например, смысл тратить 55 тысяч рублей на Huawei P20 Pro, если он при всех своих фотовозможностях не только остается китайской копией iPhone X, но и лишён эргономичности оригинала? Смысла нет — аппарат тотально переоценён.

Китайцы украли совсем не то, что следовало. Вместо выреза и вертикальной двойной (тройной) камеры стоило обратить внимание на габариты, экран и жесты. Но, вероятно, столь глубокий подход был слишком сложной миссией, поэтому азиаты позаимствовали то, что сразу бросается в глаза. Печально — за те полгода, что прошли со старта продаж, у iPhone X не появилось ни единого адекватного конкурента с "чёлкой".

Гордые бренды

Другие соперники Apple проигнорировали "монобровь", но это единственное, за что они достойны респекта. Samsung совсем не запарилась над дизайном (взят старый корпус из S8) и презентовала гипертрофированно длинный смартфон. На плакате он смотрится не хуже, чем iPhone X, зато в руках ощущается совсем иначе — как нечто скользкое, громоздкое и чересчур обтекаемое.

Xiaomi вышла на рынок с прямоугольным Mi Mix 2s — там камера на уровне iPhone X, но крупный и угловатый корпус откровенно мешает пользоваться девайсом. Sony — вообще катастрофа: у XZ2 Premium сохранились огромные рамки, а вес перевалил за 230 граммов (гиря по меркам смартфонов). Уже ясно, что хорошая двойная камера не спасет эту несчастную японскую модель. Её место — на пыльных антресолях.

Получается, iPhone опять восседает на троне без оппонентов, но не благодаря собственному величию, а исключительно из-за того, что все противники оказались слабыми, безыдейными и посредственными.

Что будет дальше?

Судя по всему, упрямые Android-вендоры не улавливают решающей разницы между своими творениями и iPhone X. Напротив, им кажется, что нужно дальше прокачивать дисплей, процессор, аккумулятор и камеру, а параллельно подсматривать у Apple самые попсовые фишки вроде проклятого выреза.

Но эта формула уже не работает: в мире, где смартфоны почти не уступают ноутбукам в плане оперативки, нужно думать не о спецификациях, а о том, с какими чувствами человек будет пользоваться девайсом. У Apple получается сделать так, чтобы телефон становился продолжением руки, у остальных — пока нет.

И, судя по бездарным противникам небезупречного iPhone X, этот расклад едва ли поменяется в ближайшие годы.