ЦРУ заменит шпионов искусственным интеллектом

Американская разведка полагает, что современный мир становится негостеприимной средой для Джеймса Бонда.

Центральное разведывательное управление США будет отказываться от традиционных шпионов, действующих в других странах. На смену им придёт искусственный интеллект, передаёт CNN.

О пристальном интересе к нейросетям рассказала заместитель директора ЦРУ Дон Мейерикс на конференции ведомства во Флориде. Мейерикс отметила, что в последнее время шпионы всё чаще сталкиваются с проблемами из-за развития новых технологий. Замдиректора ЦРУ заявила, что "Джеймсу Бонду" становится трудно работать в эпоху цифрового отслеживания и социальных медиа.

В недалёком будущем организация будет направлять на оперативную работу искусственный интеллект или бота, которого гораздо сложнее вычислить, чем живого сотрудника. Также ЦРУ рассекретило документы, подтверждающие, что ведомство исследовало ИИ с 1984 года. Так, согласно бумагам, управление требовало от сотрудников готовить ежемесячные отчёты об изучении этой темы.