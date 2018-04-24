Статуя Иисуса Христа в Польше начала раздавать Интернет

Об этом необычном апгрейде попросил глава местного прихода в интересах безопасности храма.

Крупнейшая статуя Иисуса Христа, расположенная на окраине города Свебодзин, Польша, начала раздавать Интернет. В её короне установили антенны и передатчики, сообщает местное издание Fakt.

Об оснащении архитектурной композиции оборудованием для передачи Интернета рассказали местные журналисты, которые изучили статую Христа Царя с дрона. В короне фигуры отчётливо видны антенны, спутниковые тарелки и прочая аппаратура. После того как об этом стало известно, некоторые местные жители посчитали размещение аппаратуры кощунством и оскорблением чувств верующих.

Журналисты связались с интернет-провайдером, который заявил, что передатчики были расположены на главной достопримечательности Свебодзина совершенно легально. После этого СМИ выяснили, что аппаратура была размещена по просьбе местной церкви для корректной работы камер видеонаблюдения на территории храма.

Отметим, что статуя Христа Царя является крупнейшей в мире архитектурной постройкой в честь Иисуса Христа. Вместе с постаментом она достигает в высоту 52 метров и выше известной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (39,6 метра с пьедесталом).