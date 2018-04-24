Starbucks разрешит заезжать в кофейни на машине

Сеть кофеен откажется от идеологии места, где можно спокойно и не спеша насладиться бодрящим напитком.

Крупнейшая сеть кофеен изменит стратегию своих заведений. Теперь напитки и закуски в Starbucks будут преимущественно выдавать через окно для водителей, передаёт Bloomberg.

Согласно планам руководства компании, 80% всех американских заведений получат выделенную полосу для быстрого обслуживания посетителей на машинах. Согласно статистике, такой способ выдачи кофе и закусок посетителям гораздо выгоднее и быстрее, чем обслуживание внутри кофеен. Starbucks начал проектировать подобные полосы только несколько лет назад.

Компания собирается ускорить выдачу заказов через окошки. По этому показателю Starbucks пока серьёзно уступает своим конкурентам, её среднее время обслуживания через окно составляет 4,4 мин. Для сравнения, этот показатель у "Макдоналдса" равняется 3,9 мин., у Wendy`s — 3 мин., у Dunkin Donuts — 2,9 мин.

Эксперты отмечают, что отчасти Starbucks сам оказался заложником такой ситуации. С момента своего основания кофейни позиционировались как место, где можно не спеша посидеть с газетой и выпить чашечку кофе, позже — поработать за ноутбуком, сидя в удобном кресле.