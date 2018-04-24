Ребёнок-инвалид посетил футбольный матч с помощью робота

Футбольный клуб из Ливерпуля исполнил мечту 14-летнего фаната, который из-за болезни не может выйти из дома.

Футбольный клуб "Эвертон" на один матч сделал талисманом команды 14-летнего ребёнка-инвалида. Мальчик присутствовал на игре против "Ньюкасла" удалённо, с помощью специального робота, сообщается на сайте ливерпульской команды.

"Представляем первый в истории виртуальный талисман, который слишком болен, чтобы выйти из дома и посетить стадион "Гудисон Парк"!"

Роль талисманов обычно выполняют дети, которые выходят на поле под руку с футболистами. "Эвертон" позволил 14-летнему Джеку Маклиндену виртуально выйти вместе с капитаном "ирисок" Филом Ягелкой. Ребёнок в это время находился у себя дома и наблюдал за происходящим через камеру, встроенную в миниатюрного робота, которого держал в руках 35-летний футболист.

Подвижность Джека строго ограничена врачами, мальчик не может покинуть свою комнату, из-за тяжёлой болезни он передвигается на инвалидной коляске и постоянно дышит через кислородную маску. Однако в тот вечер юный фанат "Эвертона" мог виртуально посетить стадион и наблюдать за игрой своих любимцев.

Акция стала реальна благодаря роботу AV1, разработанному специально для людей с ограниченным возможностями, которые физически не могут выйти из дома. Также исполнить мечту ребёнку помог благотворительный фонд WellChild. "Мы очень рады, что между моим сыном и "Эвертоном" нет никаких преград. Джек был в восторге, это первый подобный опыт в его жизни", — рассказала мама мальчика. В той игре "Эвертон" победил со счётом 1:0.