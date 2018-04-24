Продажи Coca-Cola для худеющих удвоились

Американцы, увлечённые собственным здоровьем, решительно отказываются от газированных напитков с сахаром.

Продажи газированной воды "Кока-Кола" без сахара выросли вдвое за первый квартал этого года. Также аналитики заметили, что американцы массово отказываются от подслащённых напитков, чтобы снизить риск ожирения, передаёт Bloomberg.

По словам главного исполнительного директора "Кока-Колы" Джеймса Куинси, за первый квартал 2018 года продажи линейки Coca-Cola Zero Sugar выросли примерно в два раза. Тем самым Куинси отметил, что ставка компании на более полезные напитки сыграла успешно. Одновременно с этим упал интерес потребителя к другому продукту компании — Diet Coke. По данным экспертов, американцы не хотят заменять сахар на искусственные подсластители в напитках и чаще отказываются от сладкой газировки вообще.

Как сообщают специалисты, напиток Zero Sugar во многом обязан своей популярностью ребрендингу. "Кока-Кола" изменила название, цвет этикетки, дизайн бутылок и банок, сделав их более вытянутыми (намёк на "целебные" фитнес-свойства). Хотя, по сути, новый продукт мало отличается от старой "колы" без сахара.

Также успех "Кока-Колы" стал возможным благодаря обеспокоенности американцев собственным здоровьем и проблемой ожирения. Количество потребляемых безалкогольных напитков в США на душу населения (200 мл в день) в прошлом году достигло рекордного минимума за последний 31 год.