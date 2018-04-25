Доступ в WhatsApp будет предоставляться "по паспорту"

Команда мессенджера среагировала на новые европейские стандарты по защите персональных данных.

WhatsApp ввёл новые возрастные ограничения в Европе. Теперь пользоваться мессенджером смогут только люди, достигшие 16 лет. Об этом сообщает Sky News.

Команда WhatsApp проверит возраст текущей аудитории мессенджера. Приложение запросит возраст пользователя. Если он не достиг 16 лет, доступ к мессенджеру будет закрыт.

Такие правила будут действовать исключительно на территории Европы. Компания приняла решение в соответствии с новыми стандартами общего регламента по защите данных (GDPR) в Евросоюзе.