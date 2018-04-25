Google Play Music могут заменить новым сервисом

Пользователи YouTube Remix смогут искать музыку в специальном приложении, слушать её онлайн и сохранять.

Google собирается закрыть свой сервис по прослушиванию музыки и заменить его на новый. Также компания объединит его с видеохостингом YouTube, передаёт Droid.

Согласно инсайдерам, которые ссылаются на "надёжный" источник, Google Play Music будет закрыт к концу 2018 года. Вместо него компания запустит сервис YouTube Remix, который будет функционировать на базе имеющегося видеохостинга. Текущие пользователи Google Play Music будут автоматически перенесены в новый сервис.

Как сообщается, YouTube Remix будет иметь большую музыкальную библиотеку, чем существующий сервис (подписчикам Google Play Music открыт доступ к порядка 40 млн композиций). На данный момент Google ведёт переговоры с крупнейшими звукозаписывающими лейблами, чтобы получить разрешение на стриминг.