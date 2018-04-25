Instagram позволит скачать все свои фотографии

Компании, работающие в ЕС, до 25 мая обязаны будут подчиниться новому положению о личных данных европейских граждан.

Популярная соцсеть добавила возможность своим пользователям скачать все свои фотографии, которые они когда-либо публиковали в "Инстаграме". Компания подчинилась новому закону о защите личной информации граждан Евросоюза, передаёт TechCrunch.

Теперь каждый пользователь фотосервиса может потребовать от соцсети выдать ему все его данные, которыми он делился с "Иснстаграмом". Для этого нужно запросить на сайте компании, чтобы сервис начал собирать архив для скачивания. По данным "Инстаграма", такой архив с данными будет собран в течение 48 часов, ссылку на его скачивание отправят на почту пользователя.

Интернет-сервисы будут обязаны дать возможность пользователям получить все свои данные из-за нового Положения о защите данных граждан Евросоюза, которое вступит в силу с 25 мая. В конце марта решению ЕС подчинилась Apple, которая для этого изменила личный кабинет пользователя.