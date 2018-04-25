Audi отозвала 342 000 автомобилей из-за проблемы с помпой

Инженеры обнаружили проблему с помпой, которая вместо ликвидации возгорания может стать причиной пожара.

Немецкий автоконцерн отзывает в США почти 350 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2012 по 2017 год. Причина отзыва заключается в проблеме с водяной помой, передаёт CNet.

В списке находятся 342 867 единиц авто, проданных в США. Среди них седан A4, купе А5 и кроссовер Q5 2013–2017 годов и кабриолет А6 2012–2015 годов. Имеющиеся проблемы с водяной помпой могут привести к пожару в двигателе и салоне. Из-за производственного брака в помпу быстро забивается мусор, который может вызвать короткое замыкание и возгорание.

Для устранения неполадки дилеры Audi установят модернизированную водяную помпу с элементами компенсации давления. Сообщается, что автоконцерн начнёт сообщать о замене детали до 11 июня.