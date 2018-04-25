В Амстердаме выпустили кроссовки из жвачки

Активисты из Нидерландов собрали жвачку с городских улиц и сделали из мусора кроссовки.

В Амстердаме представили Gumshoe Amsterdam — первые в мире кроссовки с подошвой из жвачки. Обувь изготовлена из мусора, собранного с улиц столицы Нидерландов.

Проект запустила маркетинговая компания Iamsterdam, чтобы привлечь внимание к загрязнению города. Активисты собрали с улиц жвачки и отнесли их к производителю обуви Explicit. Совместными усилиями удалось создать кроссовки, подошва которых получилась из спрессованной жвачки. В скором времени обувь поступит в продажу, их стоимость пока не известна.

По статистике, власти Амстердама собирают с городских улиц около 1,5 млн кг жвачки ежегодно, эта проблема стоит на втором месте после проблемы сигаретных окурков. Согласно отчёту экологов, жвачка разлагается довольно долгое время — в среднем 20–25 лет.