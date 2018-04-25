В Twitter появилось шесть миллионов новых пользователей

Социальная сеть отчиталась за первый финансовый квартал текущего года. Результаты оказались успешными.

В "Твиттере" зарегистрировалось шесть миллионов новых пользователей в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает компания на официальном сайте.

Большая часть новых юзеров социальной сети проживает в США. По данным компании, в Штатах проживает один из шести миллионов новых пользователей.

В компании эти показатели считают крайне успешными. Напомним, в четвёртом квартале 2017 года число пользователей социальной сети сократилось с 69 до 68 миллионов.

Также этот финансовый квартал стал вторым в истории компании, когда она получила прибыль. Напомним, впервые в своей истории она вышла в плюс в четвёртом квартале 2017 года. В уходящем финансовом квартале компания заработала $61 миллион, в четвертом квартале 2017 года прибыль компании составила $91 миллион.