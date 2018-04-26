Хакеры научились открывать двери всех номеров в отелях в один клик

Под угрозой кражи ценных вещей оказались номера практически любого отеля по всему миру.

Специалисты агентства по кибербезапосности F-Secure выявили новый способ взлома номеров отелей. Согласно их отчёту, для открытия всех дверей необходима простенькая аппаратура и ключ-карта, передаёт The Next Web.

Эксперты компании заинтересовались этой проблемой, когда преступники выкрали ноутбук одного их коллеги, пока он был в командировке в Берлине. По словам пострадавшего, он обратился на ресепшен гостиницы, но там развели руками — следов взлома не было. Инженеры изучили защитную систему нескольких отелей и нашли брешь — её обнаружили в электронных замках.

По словам F-Secure, большинство гостиниц используют электронные замки и ключ-карты на основе RFID, так как изготовление обычных ключей обходится дороже. Чтобы взломать систему и войти в любую дверь практически любого отеля, нужно купить специальное ПО и оборудование, которое стоит на барахолках пару сотен евро. Затем необходимо получить (или выкрасть) RFID-карту, причём она необязательно должна быть записана на определённого клиента гостиницы, можно использовать даже старую.

После нехитрых манипуляций простой ключ превращается в мастер-ключ, которым обычно пользуются работники гостиниц, чтобы получить доступ к любому номеру. Как правило, после проникновения не остаётся никаких следов взлома. "Советуем посетителям гостиниц не оставлять ценные вещи в номерах. Если вы раньше пренебрегали этим правилом, то наступило время соблюдать его", — заявили эксперты F-Secure.