iOS 11 установлена на 76% iPhone

Новейшая операционная система купертиновцев установлена на большей части смартфонов, но весомая доля пользователей предпочитает iOS 10.

Apple опубликовала статистику, согласно которой актуальная iOS 11 установлена на 76% поддерживающих её устройств. С января этого года ОС показала высокий рост популярности — на 11%.

По данным компании, сейчас последняя операционная система установлена на 76% iPhone, iPad и iPod — устройств, поддерживающих iOS 11. C января этого года ОС была установлена на 65% устройств, но за три месяца показала рост на 11%. Ещё 19% девайсов работают на iOS 10 — операционке, выпущенной в 2016 году.

Эксперты подтверждают успех iOS 11, но отмечают, что юбилейная ОС пользовалась большей популярностью. Например, iOS 10 работала на 79% совместимых устройств уже в феврале прошлого года.

Отметим, что главный конкурент iOS, операционная система Android, не может похвастаться аналогичной статистикой. По данным за январь этого года, Android P установлена лишь на 1% всех смартфонов, использующих операционную систему от Google. Это объясняется тем, что жизненный цикл смартфонов (за время которого они получают обновления), работающих под Android, меньше, чем у аппаратов под iOS.