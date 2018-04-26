"ВКонтакте" защитит от спойлеров к фильму "Мстители: Война бесконечности"

Посты, раскрывающие сюжет блокбастера, будут помечаться в десктопной версии сайта и приложениях для iOS и Android.

Популярная российская соцсеть внедрила механизм по предупреждению пользователей от спойлеров к фильму "Мстители: Война бесконечности". Посты, где может быть раскрыт сюжет картины, получили специальную отметку.

Публикации "Вконтакте", связанные с описанием фильма, помечаются лейблом "Возможны спойлеры: "Мстители". Контент постов будет сворачиваться, при желании его можно будет развернуть и прочесть. Тем самым соцсеть намерена защитить пользователей от разочарования перед походом в кинотеатр. Супергеройский фильм от студии Marvel выйдет в кино 3 мая, но уже на этой неделе состоялись предварительные показы для прессы и блогеров.

"ВКонтакте" не в первый раз защищает свою аудиторию от спойлеров к кинокартинам. Например, ранее соцсеть помечала публикации, посвящённые фильму "Звёздные войны: Последние джедаи" и сериалам "Шерлок", "Игра престолов" и "Твин Пикс".