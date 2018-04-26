Телевизоры LG принесли компании рекордную прибыль

Корейский электронный гигант отчитался за первый финансовый квартал года. Показатели успешны.

LG получила рекордную операционную прибыль за первый финансовый квартал. Доход компании в период с января по март 2018 года составил $1,03 миллиарда. Об этом сообщила компания в финансовом отчёте.

Половину общей выручки выручки ($538 миллионов) компания получила с продаж телевизоров. ТВ-подразделение показало самый значительный рост спроса в первом финансовом квартале.

Интересно, что операционная прибыль ТВ-подразделения Samsung в аналогичном периоде снизилась. Об этом сообщил соотечественник LG в своем финансовом отчёте.

Также компания оптимистично смотрит на второй финансовый квартал. По её мнению, спрос на телевизоры поднимется ещё выше из-за чемпионата мира по футболу.

Напомним, LG также сообщила о рекордной операционной прибыли в четвертом квартале 2017 года. Тогда доход сделали также телевизоры и бытовая техника.