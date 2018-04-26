Создатель автопилота Tesla покинул компанию

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Создатель автопилота Tesla покинул компанию

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Инженер Джим Келлер мог уйти из компании Илона Маска после смертельного ДТП с участием электромобиля.

Руководитель отдела разработки автопилота Tesla Джим Келлер ушёл из компании спустя два года работы. Журналисты полагают, что это связано со смертельным ДТП, в котором оказался электромобиль Tesla, сообщает Bloomberg.

<p>Фото: © <a href="https://warosu.org/g/thread/61353336" target="_blank">warosu.org</a></p>

Келлер покинул компанию Илона Маска и перешёл в Intel, где будет заниматься разработкой процессоров. "До перехода к нам основной страстью Джима Келлера была микропроцессорная техника. Теперь он возвращается к любимому делу", — отмечается в пресс-релизе Tesla. Отметим, что до разработки автопилота инженер работал в AMD.

Келлер работал в Tesla с января 2016 года, отвечая за разработку автопилота. Причины его перехода в AMD не называются, но есть версия, что он мог уйти из компании после скандала с автомобилями этого концерна. Напомним, что в марте Tesla попала в ДТП, водитель скончался. Следователи выяснили, что погибший часто жаловался на странное поведение автопилота.

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