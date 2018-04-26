Samsung опасается снижения прибыли из-за низкого спроса на флагманы

Корейский электронный гигант получил рекордную выручку, но опасается больших убытков в будущем.

Samsung ожидает снижения прибыли из-за слабого спроса на флагманские смартфоны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовый отчёт компании за первый квартал 2018 года.

Спрос на все флагманы в принципе снижается. В первом квартале 2018 года их поставки сократились на 8,5% по сравнению с четвёртым кварталом 2017 года.

Кроме того, корейский вендор сталкивается с высокой конкуренцией во всех ценовых категориях — от бюджетников до флагманов. Из-за слабого уровня продаж последних акции поставщиков комплектующих снижаются. На основе этого компания делает вывод, что доходы мобильного подразделения продолжат падать из-за низкого спроса и высоких маркетинговых расходов.

Отметим, операционный доход Samsung в первом квартале 2018 года стал рекордным за обозначенный период ($10,7 миллиарда). Основную прибыль принес экспорт микрочипов и других комплектующих.