Компьютерный мастер получил реальный срок за установку Windows

Американец, который хотел продать партию из бесплатных дисков Microsoft, получил 15 месяцев тюрьмы.

33-летний Эрик Лундгрен из Калифорнии получил 15 месяцев тюремного срока и штраф $50 тысяч за нарушение интеллектуальной собственности Microsoft. Мужчина намеревался заработать $7000 на установке Windows, сообщает Polygon.

Компьютерный специалист отправил по почте большую партию дисков для восстановления Windows одному компьютерному магазину во Флориде. Магазин планировал продавать CD под видом лицензионной версии Windows. В партии, которую задержали таможенники, было 28 000 коробок с восстановительными дисками. Лундгрен намеревался получить за каждый по 25 центов.

Сам по себе диск для восстановления не является операционной системой и бесполезен без покупного лицензионного ключа. Однако юристы Microsoft оценили ущерб компании в $8,3 млн (по $299 за каждую копию). Прокурор не полностью удовлетворил просьбу истца и назначил штраф "всего" в $50 тыс. Также 33-летний мужчина проведёт ближайшие 15 месяцев за решёткой.