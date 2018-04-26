"Макдоналдс" показал прогноз погоды с помощью бургеров и горячего кофе

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"Макдоналдс" показал прогноз погоды с помощью бургеров и горячего кофе

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Фото: © McDonald's

По задумке рекламщиков, жители Лондона при виде прогноза погоды должны были захотеть перекусить "Биг Маком" и выпить чашечку латте.

Популярная сеть закусочных устроила необычную рекламную акцию в Лондоне. Компания показала прогноз погоды на текущий день с помощью продуктов меню фастфуда, сообщает AdWeek.

<p>Скриншот @ L!FE</p>

Информация о погоде от "Макдоналдс" появилась на рекламных экранах и баннерах столицы Великобритании. Так, перевёрнутую коробку с картошкой фри рекламщики стилизовали под тучу с дождём, "Биг Мак" превратили в сияющее солнце, а рожок с мороженым показали как повышенную облачность. Также на билбордах отобразили текущую температуру — её показал градусник, оформленный как ломтик картофеля в кетчупе.

Разработкой рекламы для американского фастфуда занималось агентство Leo Burnett. "Мы очень рады, что с помощью наших любимых продуктов можем помочь завести диалог о погоде", — рассказала представитель "Макдоналдс" Ханна Пейн. Рекламная кампания продлится до 28 апреля.

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