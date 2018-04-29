Чему учит смерть Windows Phone и почему Microsoft зря забила на мобильную ОС

Павел Городницкий — с некрологом для Lumia и других гаджетов, которые окончательно пропали с прилавков.

На днях из Microsoft Store исчез последний смартфон на Windows. Формально кончина этой системы датирована ещё осенью прошлого года, но затухание было плавным и унизительным: остатки телефонов продавали со скидками до 60%, а их всё равно покупали крайне медленно и неохотно — кому нужны девайсы с мёртвой ОС?

Почему-то считается, что Microsoft делала слабую и бесперспективную платформу. Эту легенду выдумали те, кто даже не прикасался к смартфонам на WP и судил о них лишь по скудной статистике продаж. Действительно — на рынке гаджеты тотально проваливались, но основная причина краха точно не в качестве.

Всё гораздо сложнее.

Уникальная ОС

Из-за смерти Windows Phone стоит взгрустнуть хотя бы потому, что её создатели стремились одновременно к простоте и оригинальности. Более того, у них частично получалось реализовать свои идеи. Интерфейс всех версий WP был настолько удобным и понятным, что им до сих пор вдохновляется даже Apple: например, карточки с большими шрифтами в новой версии Music — явный привет из мира Windows.

Ещё один плюс почившей ОС — оптимизированность. Всего четыре года назад в каждом салоне связи имелся стенд с гаджетами на WP — так вот, даже за шесть-семь тысяч можно было купить условную Lumia 520, которая бы вообще не тормозила, держала заряд пару дней и терпимо фотографировала. Стоит ли напоминать, какой невыносимый шлак тогда предлагали за те же деньги Android-производители?

Третий плюс затонувшей платформы — экосистема. Microsoft добилась того, чтобы планшеты, смартфоны и компьютеры на Windows синхронизировались так же круто, как iOS и mac OS у Apple. Многочисленные Android-вендоры пока далеки от этой цели — они стараются, но безрезультатно.

Другое дело, что вышеперечисленные преимущества так и не помогли Microsoft — система всё равно померла.

Почему загнулась Windows Phone?

Создавая Windows Phone, в Редмонде изначально сделали ставку на два фактора: влиятельность бренда и примитивное управление, очевидное и для детей, и для пенсионеров.

С первым пунктом сразу же вышла катастрофа — к моменту релиза WP большинство пользователей уже подсело на iOS и Android, поэтому словосочетание Windows Phone их ни капельки не возбуждало. Тем более из памяти ещё не выветрилась ужасная Windows Mobile, заточенная под стилусы и очень терпеливых людей (там всё тормозило).

Расчёт на примитив тоже не оправдался. Да, телефоны не глючили, но когда пришло время как-то развивать систему и выводить её за рамки привычных "плиток", оказалось, что сделать это изящно не выйдет. То ли боссы Microsoft сами не хотели перегружать интерфейс, то ли разработчики запороли задачу, но факт остаётся фактом: в WP прекрасно работало всё, что было заявлено, вот только сам список функций выглядел откровенно смешным на фоне тех же iOS и Android.

Во многом поэтому смартфоны на Windows Phone приобретались либо фанатами Microsoft (такие тоже существуют), либо в подарок нетребовательному юзеру: школьнику, старику, далёкому от техники человеку — не суть.

В чём главная трагедия Microsoft?

Чтобы перетянуть к себе народ на почти сформировавшемся рынке, нужно инвестировать, рекламироваться, прогрессировать и безжалостно гасить конкурентов. В Microsoft, быть может, это понимали, но расставили приоритеты иначе: сначала захотели допилить систему до идеального состояния, а уже потом заняться приложениями и поиском партнёров.

Теперь ясно, что этот план сразу же стоило спустить в канализацию и с первых же версий Windows Phone интенсивно искать тех, кто будет выпускать для неё программы и телефоны.

Что в итоге? С приложениями всё было настолько тоскливо, что даже "Инстаграм" (!) сначала долго не выходил, а затем всё же появился, но обновлялся раз в год — например, там отсутствовала опция записи видео.

Фактически из-за лени и жадности Microsoft осознанно отсекла гигантскую аудиторию, которой нужен полноценный, а не кастрированный "Инстаграм". И такой же мрак царил со всем остальным: с играми, с популярными программами, с какими-то важными утилитами. Пока App Store и Play Маркет ломились от контента, магазинчик Microsoft обрастал пылью. И компания с этим ничего не делала — попытки простимулировать разработчиков были редкими, скромными и, как правило, безрезультатными.

Выпуск телефонов — ещё одна замечательная тема. В своё время Microsoft купила Nokia, чтобы снова сделать её великой. С технической точки зрения к моделям Lumia было не прикопаться: им доставались отличные корпуса, качественная сборка, шикарные камеры и вменяемое железо. Но зачем из названий убрали слово Nokia, не понимает никто: как показывает сегодняшний опыт возродившейся компании, бренд по-прежнему силён и примагничивает покупателей. А Lumia — нет: никто ведь не слышал про Lumia 3310, Lumia N-Gage или Lumia N70.

Впрочем, Microsoft никто не мешал параллельно с презентациями новых "люмий" договориться с другими топовыми производителями, чисто чтобы распространить ОС по миру. Но список партнёров вызывает лишь смех: HTC, HP, Alcatel — только они вписались в авантюру с WP.

Остальным это было не надо, а Microsoft и не настаивала — сдаться всегда проще.

Почему исчезновение непопулярной ОС — это плохо?

В Microsoft, кажется, до сих пор не осознают, насколько важный сегмент они упустили, когда махнули на смартфоны рукой и признали поражение в гонке с iOS и Android. Босс компании Сатья Наделла периодически обещает вернуться на рынок с каким-то феерическим девайсом (у него даже есть кодовое имя — Surface Pro), но пока что эти идеи далеки от реализации.

Есть концепты, чертежи и патенты, но гаджет ещё даже не в зародыше. По слухам, Surface Phone будет складным смартфоном, однако Apple, Samsung и другие гиганты уже активно изучают потенциал этого форм-фактора. Значит, Microsoft снова придётся нелегко: шансов выпустить хитовый телефон с нуля и так критически мало, а с мощными конкурентами и подавно.

Для обычных пользователей смерть Windows Phone тоже довольно печальна. Microsoft — одна из немногих IT-компаний в мире, которая могла бросить достойный вызов iOS и Android. Очень жаль, что в Редмонде так бездарно капитулировали: с третьей системой, особенно если бы она всё же набрала популярность, рынок был бы гораздо бодрее и прогрессивнее.