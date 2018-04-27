"Одноклассники" начали продавать товары из Китая

Отечественная соцсеть первой среди конкурентов развернула на своей платформе полноценный интернет-магазин.

Российская социальная сеть запустила интернет-магазин китайских товаров различных категорий. Пользователи "Одноклассников" могут не только приобрести различные вещи, но и заработать на партнёрской программе.

В маркетплейсе можно выбрать товар из разных категорий, оплатить привязанной к аккаунту банковской картой и оформить доставку по почте. Интернет-магазин работает по схеме flash sales ("быстрые распродажи"), им можно воспользоваться на всех платформах, включая приложения для iOS и Android. Соцсеть обязуется защитить покупки и вернёт деньги, если товар не понравился. Доставка по России бесплатная.

Кроме того, на продаже товаров пользователи получат возможность заработать через партнёрскую программу. Блогеры смогут делать обзоры на полезные вещи и получать продвижение в "Одноклассниках", администраторы сообществ — организовывать онлайн-витрины с товарами. "Партнёрка" будет запущена в течение месяца. "Впервые в соцсети доступен полный цикл покупки: от выбора товара до размещения заказа и оплаты", — заявил руководитель "Одноклассников" Антон Федчин.