В Пензе можно будет вызвать скорую через мобильное приложение

Сервис уведомит пользователя о принятом вызове скорой и укажет приблизительное время ожидания врачей.

В Пензе представили приложение для отслеживания движения машин скорой помощи по району. Предположительно, программа будет запущена 1 июня. Об этом сообщает РИА Пензенской области.

Сервис получит название "03". Его можно будет скачать с официального сайта скорой помощи Пензенской области или в Play Market. Приложение будет доступно только на Android. Для его использования нужно будет ввести ФИО, а также паспортные данные или номер полиса для обработки личной информации.

Машину скорой помощи можно будет вызвать прямо через приложение. Пользователь приложения получит уведомление о том, что врачи в пути, и приблизительное время ожидания. Стандартный вызов по телефону останется доступным.