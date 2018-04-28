Новая Windows 10 поможет сконцентрироваться на работе и выключить соцсети

По словам Microsoft, одна из функций новой Windows 10 поможет сэкономить драгоценное время и потратить его на работу.

Microsoft анонсировала очередное обновление для своей операционной системы. Версия Windows 10 April 2018 Update с функцией Focus Assist для продуктивной работы появится 30 апреля.

В обновлении для ПК появится новая функция Focus Assist, которая поможет пользователю сконцентрироваться на рабочем процессе и не отвлекаться на соцсети. Нововведение заглушает все уведомления (соцсети, мессенджеры, почту) и позволяет более продуктивно тратить своё время. Focus Assist можно либо запланировать (например, чтобы она работала с 9 утра до 5 вечера), либо включить её вручную в тот момент, когда необходимо сделать много важной работы.

После её отключения пользователь получит все уведомления и сообщения, которые он мог пропустить. По словам представителей Microsoft, в среднем человеку нужно около 23 минут, чтобы заново сосредоточиться на конкретной задаче, поэтому пуши из соцсетей и почта могут помешать работе.

Кроме Focus Assist в апдейте появятся Timeline, позволяющая найти файлы, с которыми пользователь работал в прошлом, Dictation, с помощью которой можно надиктовывать заметки, и другие нововведения. Обновление появится 30 апреля, с 8 мая его можно будет поставить на ПК под управлением Windows 10 по всему миру.