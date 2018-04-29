Соцсеть для девочек Maverick собрала $2,7 млн

С помощью сервиса девушки в возрасте от 10 до 20 лет смогут рассказать о своих занятиях и найти друзей.

Соцсеть для девочек Maverick получила на развитие $2,7 млн от инвесторов. Сервис предназначен для тех, кто хочет заняться каким-то интересным делом, получить советы и найти единомышленников, передаёт TechCrunch.

По словам создателей программы, Maverick придумали для девочек в возрасте от 10 до 20 лет, которые находятся в поисках хобби или занятия для саморазвития, — танцев, фотографии, спорта, поэзии и прочего. С помощью приложения они могут завести аккаунт, где расскажут о себе. Также пользователи смогут выложить фото или видео со своими успехами и найти друзей по интересам.

В Maverick полагают, что их платформа поможет юным талантам раскрыться и социализироваться в обществе. В будущем в сервисе появятся взрослые наставницы, которые будут общаться со своими подопечными и помогать им развиваться. В дальнейшем в Maverick появятся платные функции, а создатели сервиса намерены превратить его в аналог LinkedIn для целеустремлённых девушек.