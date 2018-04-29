В Instagram можно будет по-тихому забанить пользователей

После включения режима "игнорировать" публикации пользователя перестанут появляться в ленте.

Издание The Verge выяснило, что "Инстаграм" тестирует новые функции, которые в скором времени появятся в приложениях для iOS и Android. Одним из нововведений станет возможность заглушать определённых пользователей.

NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!



h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6 — Matt Navarra (@MattNavarra) 27 апреля 2018 г.

"Новое: "Инстаграм" наконец-то работает над кнопкой "Заглушить"!"

С помощью новой функции можно будет выборочно отсеять тех, чьи публикации пользователь не желает видеть в своей ленте, однако при этом хочет быть на них подписанным. Для этого нужно будет перейти к пользователю и нажать на кнопку Mute ("Заглушить"). Подобная функция давно существует в других соцсетях, например в "Твиттере".

Также пользователи обнаружили новые инструменты для взаимодействия с "историями" и возможность записывать видео в режиме slow-mo. Соцсеть подтвердила, что работает над этими функциями, о дате их релиза не сообщается.