В Instagram можно будет по-тихому забанить пользователей

Издание The Verge выяснило, что "Инстаграм" тестирует новые функции, которые в скором времени появятся в приложениях для iOS и Android. Одним из нововведений станет возможность заглушать определённых пользователей.
NEW: Instagram is finally working on a mute button for profiles!— Matt Navarra (@MattNavarra) 27 апреля 2018 г.
h/t @wongmjane pic.twitter.com/TLB4ON3AQ6
"Новое: "Инстаграм" наконец-то работает над кнопкой "Заглушить"!"
С помощью новой функции можно будет выборочно отсеять тех, чьи публикации пользователь не желает видеть в своей ленте, однако при этом хочет быть на них подписанным. Для этого нужно будет перейти к пользователю и нажать на кнопку Mute ("Заглушить"). Подобная функция давно существует в других соцсетях, например в "Твиттере".
Также пользователи обнаружили новые инструменты для взаимодействия с "историями" и возможность записывать видео в режиме slow-mo. Соцсеть подтвердила, что работает над этими функциями, о дате их релиза не сообщается.
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