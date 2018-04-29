Nike запатентовала костюм для "Железного человека"

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Nike запатентовала костюм для "Железного человека"

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Фото: © flickr / Nathan Rupert

В одежде от Nike атлеты могут тренироваться в холодную погоду или жару, не боясь заболеть или получить солнечный удар.

В Сети появились схематичные изображения спортивной экипировки с системой подогрева, которую запатентовала Nike, передаёт DigitalTrends.

<p>Фото: © <a href="http://pdfaiw.uspto.gov/" target="_blank">pdfaiw.uspto.gov</a></p>

Судя по схемам и описанию патента, спортивная экипировка, состоящая из футболки и брюк, оснащена термоэлектрическими модулями. Из-за некоторого сходства с бронёй известного супергероя журналисты DigitalTrends назвали экипировку костюмом "Железного человека". На футболке в районе груди расположен элемент, собирающий тепло и направляющий его по специальным каналам к остальным частям тела.

<p>Фото: © <a href="http://pdfaiw.uspto.gov/" target="_blank">pdfaiw.uspto.gov</a></p>

Тем самым Nike надеется решить проблему с переохлаждением или, наоборот, перегревом тела спортсмена во время тренировок. Ожидается, что подобный костюм также будет состоять из многослойной ткани для эффективного отвода пота и циркуляции воздуха.

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