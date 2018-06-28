Apple и Samsung помирились после семи лет патентных войн

Компании решили прекратить судебное разбирательство и тихо завершили семилетний спор.

Представители Apple и Samsung заявили об окончании судебной тяжбы, продолжавшейся с 2011 года. Почти семь лет купертиновская компания требовала признать от корейской, что последние скопировали дизайн iPhone и некоторые функции, передаёт The Verge.

Сообщается, что обе стороны договорились между собой во внесудебном порядке, Apple отозвала иски. Как вендоры смогли урегулировать долгий спор, не сообщается. Отметим, что ранее в этом месяце суд признал правоту Apple и постановил Samsung выплатить 539 млн долларов компенсаций. Такое решение было принято после того, как корейцев заставили выплатить 1 млрд долларов, но последние подали апелляцию.

"Патентная война" между компаниями продолжалась с 2011 года. За это время Samsung не только пыталась доказать в суде, что не заимствовала функции iPhone, но и подала несколько встречных исков.