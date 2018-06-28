iOS 12 превратит экран каждого iPhone в трекпад

Apple подарит обладателям старых айфонов функцию, прежде работавшую лишь в новых девайсах.

Пользователи iPhone обратили внимание на новую функцию, доступную в iOS 12. С её помощью можно переключать смартфон в режим трекпада для более удобного набора текста, передаёт Cult of Mac.

Подобная функция существует в новых айфонах, начиная с iPhone 6s. Она работает благодаря технологии 3D Touch, отвечающей за распознавание силы нажатия на экран. Так, если во время набора текста надавить на дисплей, то клавиатура на время отключится, позволив перемещать курсор пальцами. С обновлением на iOS 12 подобная возможность появится в более старых моделях, включая iPhone 5s.

Чтобы превратить дисплей смартфона в трекпад, нужно всего лишь надавить на пробел — и клавиатура исчезнет. Если отпустить кнопку пробела, то функция набора текста вернётся. Технологию 3D Touch поддерживают все айфоны, начиная с модели 2015 года. Однако в будущем Apple может отказаться от подобной системы из-за её дороговизны.